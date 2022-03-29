Раскрыта схема мошенничества на фоне санкций

Мошенники в интернете начали использовать новые уловки на фоне спецоперации. Об этом россиянам рассказали специалисты по информационной безопасности в беседе с газетой «Известия».

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Так, на фишинговых сайтах злоумышленники предлагают купить технику Apple или «посредничество» при оплате зарубежных сервисов типа магазинов PlayStation, YouTube Premium, Amazon Prime и других. Кроме того, появляются клоны платформ доставки брендов, приостановивших работу в России, а также сайты, предлагающие приобрести валюту по курсу ниже официального.

Помимо этого, подделывают и сайты российской системы быстрых платежей, с помощью которых мошенники получают данные банковских карт граждан. А после отключения России от международной межбанковской системы SWIFT злоумышленники предлагали переводить деньги на «безопасные» счета. Также мошенники предлагают якобы высокодоходные вложения, которые можно оформить только через их платформу, и вывод денег с брокерских счетов.

Вместе с этим россиянам начали предлагать услуги по установке VPN-сервисов на устройства. Как пояснили эксперты, под видом такого приложения преступники могут установить вредонос, с помощью которого они получат доступ к учетным данным, в том числе для банковских приложений.