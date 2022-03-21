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8 минут назад

В работе сервисов Apple произошел сбой

ТАССТАСС

Сбои в работе сервисов, принадлежащих Apple, наблюдаются в понедельник в нескольких странах. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

В работе сервисов Apple произошел сбой
Фото: ReutersReuters

Наибольшее количество жалоб оставляют пользователи сервиса Apple Music: 94% сообщивших о неполадках испытывают проблемы со стримингом музыки, еще 3% - со входом в свою учетную запись. В основном о проблемах в работе Apple Music сообщают пользователи из США, Великобритании и Германии.

Кроме того, американские пользователи массово жалуются на работу App Store, iCloud, Apple TV и службы поддержки Apple.

Интернет,Наука и техника,Apple,
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