В работе сервисов Apple произошел сбой

Сбои в работе сервисов, принадлежащих Apple , наблюдаются в понедельник в нескольких странах. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector , отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наибольшее количество жалоб оставляют пользователи сервиса Apple Music: 94% сообщивших о неполадках испытывают проблемы со стримингом музыки, еще 3% - со входом в свою учетную запись. В основном о проблемах в работе Apple Music сообщают пользователи из США, Великобритании и Германии.