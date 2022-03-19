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49 минут назад

Болсонару назвал печальным решение о блокировке Telegram в Бразилии

ТАССТАССиещё 12

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал "печальным" решение судьи Федерального верховного суда страны о блокировке мессенджера Telegram.

Дуров объяснил блокировку Telegram в Бразилии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По прибытии сюда в Риу-Бранку (административный центр штата Акре на севере Бразилии - прим. ТАСС) я получил новость, по меньшей мере печальную, о том, что решением одного единственного судьи в Бразилии будет заблокировано приложение Telegram", - сказал Болсонару, выступая в пятницу на мероприятии, транслировавшемся в его аккаунте в Facebook.

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В Telegram-канале Болсонару насчитывается более 1 млн подписчиков. По оценкам главы государства, бразильская аудитория мессенджера составляет порядка 70 млн человек. Бразильский лидер подчеркнул, что считает такое судебное решение "неприемлемым".

Ранее в пятницу судья Федерального верховного суда Александр де Мораес постановил до 23 марта заблокировать работу мессенджера за "игнорирование бразильского законодательства и неоднократное неисполнение судебных решений, в том числе вынесенных Верховным судом". Провайдерам, которые не исполнят решение, а также пользователям, которые попытаются обойти блокировку, грозит штраф в размере 100 тыс. реалов ($20 тыс.). Кроме того, суд обязал Apple и Google удалить Telegram из своих магазинов мобильных приложений.

В январе газета Valor Econômico сообщала о том, что работа Telegram может оказаться под запретом в Бразилии из-за опасений насчет распространения дезинформации с использованием приложения в свете предстоящих в этом году всеобщих выборов. Как отмечало издание, экс-глава Высшего избирательного суда Луис Роберту Баррозу несколько раз безуспешно пытался связаться с компанией Дурова. Сам Дуров в пятницу в своем телеграм-канале принес извинения за проблемы с коммуникацией, которые привели к запрету мессенджера в стране, и попросил суд отложить его блокировку. Произошедшее основатель Telegram связал с неполадками в работе электронной почты.

Telegram в последнее время набирает популярность среди сторонников Болсонару, который успешно использовал соцсети и приложения для мгновенного обмена сообщениями в ходе избирательной кампании 2018 года. Очередные всеобщие выборы, на которых гражданам республики предстоит выбрать президента, депутатов и треть сенаторов федерального парламента, а также губернаторов штатов, намечены на 2 октября, второй тур (при необходимости) состоится 30 октября.

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