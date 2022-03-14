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24 минуты назад

Из браузера Mozilla Firefox убрали поисковик "Яндекса"

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Браузер Mozilla Firefox перестал по умолчанию поддерживать поисковик "Яндекса", сообщил в своем Telegram-канале топ-менеджер "Яндекса" Григорий Бакунов.

Из браузера Mozilla Firefox убрали поисковик "Яндекса"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Firefox только что убрал поиск в "Яндексе" из навигационного бара. Поиск "по умолчанию" заменен на Google. "Яндекс" убран даже из окошка выбора поиска в настройках", - написал Бакунов.

Он предположил, что поисковик убрали из браузера по инициативе самой Mozilla Corporation. Ранее IT-гигант Google временно запретил СМИ, связанным с российскими властями, зарабатывать на сервисе контекстной рекламы Google Ads.

Попавшие под ограничения российские СМИ не смогут покупать рекламу через Google Tools, а также размещать ее в поисковой системе и в почтовом сервисе Gmail.

Позднее Роскомнадзор уточнил, сколько ограничений Запада действует против российских СМИ и политиков, общественных деятелей и организаций.

По информации ведомства, 36 инцидентов выявили в YouTube, еще 18 инцидентов зафиксировали в Facebook, 13 — в Instagram, девять ограничений затронули Twitter, семь — TikTok. Также Роскомнадзор указал на четыре иных ограничения в отношении СМИ в виде присвоения отметок о недостоверности публикуемой информации, маркировки о подконтрольности государству и исключения страниц из списка рекомендаций. В Google было зафиксировано два инцидента в виде ограничения доступа к возможности скачивания приложений СМИ.

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