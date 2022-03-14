В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
1 час назад

Россиянам рассказали, законно ли использовать VPN

Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Никакой ответственности за вход в любую из заблокированных соцсетей нет, как и за использование технологии VPN. Об этом сообщил адвокат, эксперт по уголовным делам Калой Ахильгов. С 14 марта по требованию Генпрокуратуры Instagram внесён в реестр запрещённых сайтов. Это произошло после того, как Meta сняла запрет на призывы к насилию против россиян на своих платформах.

Россиянам рассказали, законно ли использовать VPN
Фото: ReutersReuters

Ахильгов рассказал, что сейчас любая из заблокированных соцсетей открывается при использовании VPN. Пока никакой ответственности за их использование не предусмотрено.

«То есть вход в соцсети через VPN не означает, что вы нарушаете закон», — заключил адвокат.

Однако он допустил, что государство может пойти дальше и принять закон, предполагающий ответственность за использование VPN.

«Хотя и при таком раскладе мне не понятно, как технически возможно будет определить использование VPN, если контролирующие органы сами не смогут войти в соцсеть без использования этого самого VPN», — обратил внимание Ахильгов.

11 марта представитель Meta Энди Стоун сообщил, что в Facebook и Instagram временно разрешат призывать к насилию в отношении российских военных в свете спецоперации России на Украине. Вскоре Генпрокуратура заявила, что попросит суд признать Meta экстремистским сообществом, и анонсировала блокировку Instagram. Доступ к соцсети в России ограничили 14 марта, до этого в РФ также заблокировали Facebook, Twitter и несколько десятков сайтов СМИ.

Интернет,Наука и техника,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители