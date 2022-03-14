Россиянам рассказали, законно ли использовать VPN

Никакой ответственности за вход в любую из заблокированных соцсетей нет, как и за использование технологии VPN. Об этом сообщил адвокат, эксперт по уголовным делам Калой Ахильгов. С 14 марта по требованию Генпрокуратуры Instagram внесён в реестр запрещённых сайтов. Это произошло после того, как Meta сняла запрет на призывы к насилию против россиян на своих платформах.

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Ахильгов рассказал, что сейчас любая из заблокированных соцсетей открывается при использовании VPN. Пока никакой ответственности за их использование не предусмотрено.

«То есть вход в соцсети через VPN не означает, что вы нарушаете закон», — заключил адвокат.

Однако он допустил, что государство может пойти дальше и принять закон, предполагающий ответственность за использование VPN.

«Хотя и при таком раскладе мне не понятно, как технически возможно будет определить использование VPN, если контролирующие органы сами не смогут войти в соцсеть без использования этого самого VPN», — обратил внимание Ахильгов.