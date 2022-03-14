Роскомнадзор внес Instagram в реестр запрещенных сайтов

Роскомнадзор официально внес Instagram в реестр запрещенных сайтов в России. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным GlobalCheck, доступность сервиса составляет 0%. Согласно заявлению ведомства, доступ к социальной сети ограничен в связи с распространением в ней призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих.