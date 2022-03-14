Роскомнадзор внес Instagram в реестр запрещенных сайтов

Роскомнадзор официально внес Instagram в реестр запрещенных сайтов в России. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
По данным GlobalCheck, доступность сервиса составляет 0%. Согласно заявлению ведомства, доступ к социальной сети ограничен в связи с распространением в ней призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих.
Ранее в Генпрокуратуре обвинили корпорацию Meta в экстремизме после того, как компания сняла ограничения на публикацию контента, призывающего к насилию в отношении российских военных. После чего Роскомнадзор заявил о полной блокировке Instagram на территории России с 14 марта.