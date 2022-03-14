Wildberries опровергла информацию о сбое в работе

Ранее по данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, фиксировались сбои в работе сайта Wildberries. По состоянию на 9:19 мск число жалоб достигало 8799. При этом 49% сообщивших о перебоях заявили о проблемах с доступом в приложение, у 40% были трудности с отслеживанием заказа, у 11% - сложности с веб-сайтом. Наиболее активно, по данным сервиса, о неполадках сообщали пользователи в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.