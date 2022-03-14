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22 часа назад

Wildberries опровергла информацию о сбое в работе

ТАССТАССиещё 12

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/ Компания Wildberries опровергла информацию о сбое в работе, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ретейлера.

Wildberries опровергла информацию о сбое в работе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее по данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, фиксировались сбои в работе сайта Wildberries. По состоянию на 9:19 мск число жалоб достигало 8799. При этом 49% сообщивших о перебоях заявили о проблемах с доступом в приложение, у 40% были трудности с отслеживанием заказа, у 11% - сложности с веб-сайтом. Наиболее активно, по данным сервиса, о неполадках сообщали пользователи в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

"Информация о сбое не соответствует действительности: заказы в пунктах выдачи и через курьеров выдаются в стандартном режиме, изменений нет. Отмечаются ошибки в работе сервисов Wildberries, но в ближайшее время они будут исправлены", - сказал представитель компании.

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