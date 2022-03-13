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12 минут назад

Эксперт: данные российских пользователей Meta могут оказаться под угрозой

Елена Прошина

Личные данные пользователей Facebook и Instagram из России могут оказаться под угрозой, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игоря Бедерова.

Данные российских пользователей Meta могут оказаться под угрозой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Данный шаг компании Meta указывает на то, что те компании, которые десятилетиями заявляли нам о своей приверженности безопасности и интересам своих пользователей, о том, что стоят вне политики, просто прекращают сотрудничество с российскими пользователями по политическим причинам. В целом, теперь ни у кого в мире, в том числе и у России, нет никаких оснований доверять этим компаниям — ни Meta, ни Avast, ни Apple, ни другим, покинувшим страну по политическим соображениям. Помимо этого пользователи больше не могут быть уверены в безопасности своих конфиденциальных данных, оставленных на этих ресурсах», — заявил эксперт.

Как считает директор регионального инжинирингового центра SafeNet НТИ Денис Кувиков, «блокировка Instagram была ожидаема после аналогичного решения в отношении соцсети Facebook».

«Для российских блогеров Instagram является одной из ключевых площадок, и они, скорее всего, будут использовать имеющиеся технические средства, в том числе VPN-сервисы. Ряд блогеров и инстадив могут уйти в схожие соцсети - Picogram, Snapchat, Flickr или российскую ВК», — отметил он.

Ранее Генпрокуратура потребовала признать владеющую Instagram и Facebook компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Роскомнадзор введет ограничения на доступ к соцсети в полночь 14 марта.

Глава Instagram Адам Моссери назвал решение о блокировке неправильным, подчеркнув, что из-за этого 80 млн российских пользователей лишатся «связи друг с другом и с остальным миром».

Интернет,Адам Моссери,Роскомнадзор,Apple,
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