Данные российских пользователей Meta могут оказаться под угрозой

«Данный шаг компании Meta указывает на то, что те компании, которые десятилетиями заявляли нам о своей приверженности безопасности и интересам своих пользователей, о том, что стоят вне политики, просто прекращают сотрудничество с российскими пользователями по политическим причинам. В целом, теперь ни у кого в мире, в том числе и у России, нет никаких оснований доверять этим компаниям — ни Meta, ни Avast, ни Apple, ни другим, покинувшим страну по политическим соображениям. Помимо этого пользователи больше не могут быть уверены в безопасности своих конфиденциальных данных, оставленных на этих ресурсах», — заявил эксперт.