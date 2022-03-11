Решена судьба WhatsApp после блокировки Meta в России

Блокировка продуктов компании Meta не затронет мессенджер WhatsApp. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По словам источника, меры против Meta не коснутся WhatsApp, поскольку это средство общения, а не размещения информации.

При этом блокировки Instagram следует ожидать уже в ближайшее время, заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Сергей Боярский.

Напомним, что соцсеть Facebook заблокирована в России c 4 марта.

Ранее агентство Reuters рассказало, что Meta Platforms позволит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах «призывать к насилию в отношении россиян и российских солдат» в контексте украинского кризиса. Агентство сослалось на внутреннее письмо Meta об изменениях в политике против разжигания ненависти.

Позже в Meta подтвердили, что разрешили призывы против российских солдат, но пообещали, что «по-прежнему не допустят призывов к насилию против российских граждан».