Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram

Генпрокуратура России направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к социальной сети Instagram. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Кремле пообещали принять решительные меры, если социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие американской компании Meta Platforms, не будут блокировать призывы к насилию против россиян, включая военнослужащих.

11 марта глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предложил заблокировать в России Instagram, если корпорация подтвердит или откажется комментировать информацию о разрешении призывов к насилию в отношении Вооруженных сил РФ в своих соцсетях.