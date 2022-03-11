Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram

Генпрокуратура России направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к социальной сети Instagram. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Кремле пообещали принять решительные меры, если социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие американской компании Meta Platforms, не будут блокировать призывы к насилию против россиян, включая военнослужащих.
11 марта глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предложил заблокировать в России Instagram, если корпорация подтвердит или откажется комментировать информацию о разрешении призывов к насилию в отношении Вооруженных сил РФ в своих соцсетях.
Роскомнадзор уже направил в адрес Meta требование подтвердить или опровергнуть информацию о разрешении призывов к насилию против россиян. Накануне сообщалось, что американская корпорация планирует временно разрешить Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать подобные призывы. Ожидается, что соцсети не будут удалять призывы к насилию и пожелания смерти в адрес президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.