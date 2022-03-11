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23 минуты назад

Роскомнадзор потребовал от Meta прояснить позицию по призывам к насилию

News.ruNews.ruиещё 8

Роскомнадзор направил компании Meta требование прояснить ситуацию о разрешении призывов к насилию в отношении Вооружённых сил России, сообщил глава комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, компании придётся подтвердить или опровергнуть появившуюся ранее информацию о снятии запрета на такого рода сообщения, пишет ТАСС.

РКН потребовал от Meta прояснить позицию по призывам к насилию
Фото: ReutersReuters

«Роскомнадзор уже ночью направил в адрес компании Meta требование подтвердить или опровергнуть эту информацию (о разрешении призывов к насилию в отношении российских военных в своих соцсетях. — NEWS.ru)», — сказал он.

Пресс-секретарь Meta Энди Стоун ранее подтвердил, что из-за событий на Украине компания временно сняла запрет на призывы к насилию в своих социальных сетях Facebook и Instagram. По его словам, призывы теперь разрешены против военных РФ, но непозволительны по отношению к гражданскому населению.

Данное разрешение пока будет действовать в отношении только некоторых стран: России, Украины и Польши, Латвии, Литвы и Эстонии, Венгрии, Румынии и Словакии, а также республик Закавказья.

При этом директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс выразил мнение, что разрешение Meta размещать призывы к насилию в отношении российских военных в Facebook и Instagram является примитивным расизмом. Он отметил, что власти используют его в пропагандистских целях.

Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что против России развязана информационная война без правил, и потребовало от властей США пресечь экстремистскую деятельность компании Meta.

Интернет,Наука и техника,Рон Пол,Александр Хинштейн,Роскомнадзор,Госдума,
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