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18 минут назад

Россиян предупредили о возможной блокировке iOS и Android в РФ

Газета.RuГазета.Ru

Блокировка операционных систем iOS и Android в России возможна, однако при этом от нее не спасет даже отказ от обновления устройств. Об этом в эфире радио Sputnik заявил глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, сообщает РИА «Новости».

Россиян предупредили о возможной блокировке iOS и Android
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«В интернете ходит очень много разных историй: не обновляйтесь, еще что-то... Но знаете, если вдруг случайно Android и iOS захотят запретить операционные системы и заблокировать их, не обновлять, а именно заблокировать, кто-то спасется, но если основная масса выпадет и будет превращена в кирпич, то, к сожалению, спасения не будет», — сказал он.

Ранее американская компания Apple на фоне событий на Украине объявила о приостановке продаж в России. Помимо этого, в связи с приостановкой работы в России платежных систем не работают также Visa и Mastercard, не работают сервисы Apple Pay и Google Pay.

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24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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