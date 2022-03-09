Россиян предупредили о возможной блокировке iOS и Android

«В интернете ходит очень много разных историй: не обновляйтесь, еще что-то... Но знаете, если вдруг случайно Android и iOS захотят запретить операционные системы и заблокировать их, не обновлять, а именно заблокировать, кто-то спасется, но если основная масса выпадет и будет превращена в кирпич, то, к сожалению, спасения не будет», — сказал он.