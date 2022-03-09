Россиян предупредили о возможной блокировке iOS и Android

Блокировка операционных систем iOS и Android в России возможна, однако при этом от нее не спасет даже отказ от обновления устройств. Об этом в эфире радио Sputnik заявил глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, сообщает РИА «Новости».
«В интернете ходит очень много разных историй: не обновляйтесь, еще что-то... Но знаете, если вдруг случайно Android и iOS захотят запретить операционные системы и заблокировать их, не обновлять, а именно заблокировать, кто-то спасется, но если основная масса выпадет и будет превращена в кирпич, то, к сожалению, спасения не будет», — сказал он.
Ранее американская компания Apple на фоне событий на Украине объявила о приостановке продаж в России. Помимо этого, в связи с приостановкой работы в России платежных систем не работают также Visa и Mastercard, не работают сервисы Apple Pay и Google Pay.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.