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17 часов назад

В Google поступило требование об удалении приложения «Эха Москвы»

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В Google поступило требование об удалении приложения «Эха Москвы»
Фото: ReutersReuters

В Google поступило требование от Роскомнадзора об удалении приложения радиостанции «Эха Москвы». Об этом вещатель сообщил в четверг, 3 марта, в своем Telegram-канале с оперативными новостями.

1 марта Генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к телеканалу «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом) и радиостанции «Эхо Москвы». Блокировку сайтов ведомство объяснило призывами к экстремистской деятельности.

В ведомстве утверждают, что СМИ излагали ложные сведения о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите ДНР и ЛНР. В частности, речь идет о распространении информации, содержащей призывы к экстремизму, насилию в отношении россиян, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию граждан РФ в массовых публичных мероприятиях, нарушающих действующий закон и ведущих к «насильственному свержению конституционного строя».

Радиостанцию после этого отключили от эфира, а сайт заблокировали. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что редакция будет оспаривать решение в суде.

Ранее стало известно, что совет директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радиостанции и сайта. За это было собрано большинством голосов совета, сообщил Венедиктов.

Интернет,Алексей Венедиктов,Роскомнадзор,Google,
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