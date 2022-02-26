Facebook запретила российским государственным СМИ рекламу

Facebook в связи с военным конфликтом на территории Украины ввел запрет на рекламу и монетизацию на свой платформе для российских государственных СМИ. Об этом заявил глава отдела кибербезопасности социальной сети Натаниэль Глейхер, сообщает РИА Новости .

По его словам, в Facebook обеспокоены ситуацией вокруг Украины и «внимательно следят» за ней. Он пояснил, что в связи с решением президента России Владимира Путина признать ДНР и ЛНР Facebook запрещает российским государственным СМИ размещение рекламы или монетизацию на своей платформе в любой точке мира.