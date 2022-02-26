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6 часов назад

Facebook запретила российским государственным СМИ рекламу

Елена Прошина

Facebook в связи с военным конфликтом на территории Украины ввел запрет на рекламу и монетизацию на свой платформе для российских государственных СМИ. Об этом заявил глава отдела кибербезопасности социальной сети Натаниэль Глейхер, сообщает РИА Новости.

Facebook запретила российским государственным СМИ рекламу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в Facebook обеспокоены ситуацией вокруг Украины и «внимательно следят» за ней. Он пояснил, что в связи с решением президента России Владимира Путина признать ДНР и ЛНР Facebook запрещает российским государственным СМИ размещение рекламы или монетизацию на своей платформе в любой точке мира.

«Эти изменения уже начали вступать в силу и продолжат в течение выходных», — заключил Глейхер.

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