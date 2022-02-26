Rambler&Co заявила о DDoS-атаке на «Ленту.ру»

Компания Rambler&Co сообщила о мощной DDoS-атаке, которой подверглась «Лента ру». По утверждению компании, кибератаку удалось отразить, но в СМИ фиксируют новые сверхмощные атаки, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сообщение организации.

Фото: pexels.com pexels.com

В результате действий злоумышленников в адрес ресурса было направлено огромное количество нелегитимных запросов, по этой причине сайт некоторое время работал с перебоями, — сказано в сообщении.

Как сообщил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер, на ресурсы интернет-компании почти всегда в том или ином виде совершаются DDoS-атаки. Но в последние часы кибератаки многократно возросли и мощности работают на грани.

«Лента.ру» вошла в список изданий, на аккаунты которых ввёл ограничения Facebook из-за освещения ситуации на Украине. Роскомнадзор на этом фоне начал замедлять трафик соцсети.