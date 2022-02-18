Красочная «непрерывка»: почему в 1930-е годы дни недели делились по цветам

Новый стандарт надомного обслуживания позволил соцработникам эффективнее распоряжаться своим временем. Теперь сотрудники социальной службы используют электронные технологии и дистанционные сервисы для решения ряда бытовых задач. Освободившееся время они посвящают личному общению с подопечными, непосредственному уходу за ними и помощи в домашних делах. — Новые стандарты услуг направлены в первую очередь на помощь в выполнении простых и сложных действий: приготовление пищи, сопровождение на прогулку, комплексную уборку и многое другое. Поэтому сейчас почти 80 процентов рабочего времени социального работника посвящено непосредственной помощи и человеческому общению, а доставка осуществляется посредством дистанционных сервисов«, — рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Павел Келлер. Стандарты оказания социальных услуг были изменены в Москве в 2020 году. Главная цель этой перемены — освобождение соцработников от обязанностей, не связанных с работой по дому и уходом за подопечными, такие как покупка продуктов. Социальный работник создает личный кабинет своему подопечному в нужном интернет-магазине или сразу в нескольких, формирует заказ и выбирает удобные дату и время доставки.Теперь соцработники практически весь свой рабочий день проводят с опекаемыми. На надомное обслуживание в Москве имеют право пенсионеры, люди с инвалидностью, если они одиноки и им тяжело ходить без посторонней помощи, ухаживать за собой, выполнять домашнюю работу. Для того чтобы получить услугу, необходимо обратиться в любой офис “Мои документы”.