«Токсичный контент»: феминисток, чайлдфри и пропаганду абортов снова планируют убрать из интернета

В Совете Федерации предложили блокировать в досудебном порядке информацию о чайлдфри, радикальном феминизме, ЛГБТК+ и праве женщины на аборт. Все это хотят приравнять к деструктивному контенту.Предполагается, что доступ к подобной информации негативно влияет на демографию и нравственность в стране. И якобы, если эту информацию убрать из интернета, рождаемость и духовность сразу воспрянут.Похоже, идея просто витает в воздухе, потому что законодатели так или иначе пытаются запретить феминизм, чайлдфри и ЛГБТК+ уже много лет.Мы собрали целую россыпь подобных инициатив, предлагавшихся в разные годы.2015 годВиталий Милонов обратился в Минздрав и предложил проверить чайлдфри на предмет отклонения от нормы. Предлагал также проверить тех, кто озвучивает эти взгляды в интернете и СМИ, на экстремизм.2016 годНа Change.org появилась петиция, адресованная президенту России. Ее создал некий Владимир Овсянников. Он призывает «признать деятельность феминистических групп, сект и группировок деструктивной и запретить пропаганду идей феминизма на территории РФ как антигосударственную и антисемейную».Также он предлагал запретить феминистские сайты и группы в соцсетях и ввести уголовную ответственность за феминизм. Петиция набрала 1004 подписи и была закрыта. «Я не пойду в школу без сестры»: афганские дети протестуют против запрета на образование для девочек2018 годАктивисты пролайф-движения «За жизнь!» написали обращение к президенту России, в котором предложили блокировать чайлдфри-сообщества в Сети, а материалы, размещаемые в них, признать экстремистскими. В своем обращении они упирали на то, что нужно защитить детей от пропаганды бездетности. Сначала неугодные сообщества призвали предупреждать, затем — штрафовать, затем — блокировать.В этом же году Виталий Милонов в разговоре с Агентством городских новостей «Москва» призвал уголовно наказывать женщин за пропаганду феминизма по ст. 282 УК РФ (статья о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства).2019 годВиталий Милонов в письме к Минздраву предложил уничтожить чайлдфри на корню на территории России.Март 2021 годаЕдинороссы в ходе конференции «Правовые и законодательные аспекты поддержки семей и семейных ценностей в РФ» приняли проект резолюции, в котором предложили Госдуме запретить законодательно «пропаганду трансперехода, трансгендерности, бисексуальности, полиамории и безопасности абортов». «Мне стыдно за свою страну»: в Сети обсуждают рождественский ролик в поддержку традиционных ценностейМай 2021 годаДепутат Инга Юмашева предложила досудебно блокировать в Сети группы феминисток, людей, занимающихся секспросветом, группы, защищающие право женщины на аборт, чайлдфри-сообщества. По ее мнению, все это деструктивный контент, пропагандирующий ненависть к детям.Июнь 2021 годаВиталий Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва» снова призвал признать радикальных феминисток экстремистками.Сентябрь 2021 годаГлава комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов на координационном заседании Родительской палаты призвал объявить экстремистами ЛГБТК+, радикальный феминизм, чайлдфри и фурри (люди, которые интересуются антропоморфными животными: они шьют костюмы лисичек и волков, похожих на людей, рисуют их, устраивают конвенты и ролевые игры — прим. ред.). «Их, конечно, надо признавать хотя бы экстремизмом, экстремистской идеологией для того, чтобы развязать руки нашим правоприменителям — Роскомнадзору и так далее», — заявил Цыганов. А ваш ребенок — экстремист? Скоро это будет определять нейросетьНоябрь 2021 годаЧлен СПЧ Игорь Ашманов предложил создать в России реестр токсичного контента. К нему он отнес информацию про насилие, опасность прививок, радикальный феминизм, отказ от рождения детей, поощрение ЛГБТК+ и зоофилии.Январь 2022 годаПрезидент России Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть предложения, представленные Ашмановым, и «при необходимости принять соответствующие меры поддержки».17 февраля 2022 года Сенатор Маргарита Павлова заявила РИА Новости, что Совет Федерации совместно с Роскомнадзором ведет работу по законопроекту о расширении перечня тем деструктивного контента, подлежащих блокировке.Павлова предлагает запретить публиковать в интернете материалы про радикальный феминизм, чайлдфри и ЛГБТК+. А еще госпожа сенатор обвинила социальную сеть ВКонтакте в распространении этого «деструктивного контента».В этот же день с критикой проекта выступили сразу несколько женщин из правительства и околовластных кругов: экс-депутат Оксана Пушкина, сенатор Людмила Нарусова и даже глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (она в целом проект поддержала, но предложила подойти к вопросу с большей осмотрительностью).Роскомнадзор опроверг данные о том, что законопроект разрабатывается совместно с ними.Представители ведомства заявили изданию «Подъем»: «В Роскомнадзор не поступали указанные предложения. В случае поступления они будут рассмотрены в установленном порядке».Напомним, что не так давно главный борец с чайлдфри и геями Виталий Милонов получил повышение. Он теперь заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Чем он известен и что его назначение сулит всем нам, читайте здесь.Еще почитать по теме:11 шагов, которые может сделать государство для реальной поддержки родительства«Бог любит ваших детей такими, какие они есть»: Папа Римский встретился с родителями ЛГБТК-детейБесправие, насилие и абьюз — это то, что происходит с детьми каждый день. Письмо редактора [data-stk-css="stkThfzk"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { background-position: 50% 50%; background-repeat: no-repeat; border-radius: 10px; background-size: cover; background-image: url('https://chips-journal.ru/files/setka/2021-07-12/60eef2ca3c88f.jpg') } [data-stk-css="stkDnQGl"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { background-color: #f4f6f7; border-radius: 20px } [data-stk-css="stkLf2WT"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { margin-top: 12px; margin-bottom: 7px; margin-right: 27px; margin-left: 27px; color: #c0c0c0 } [data-stk-css="stkxi7xv"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { border: 1px solid #f4f6f7; border-radius: 20px 20px 0 0; background-color: #ffffff; padding: 15px } [data-stk-css="stkmTrbW"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { border: 1px solid #f4f6f7; border-radius: 0px; background-color: #ffffff; padding: 15px } [data-stk-css="stk1LBqH"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { border: 1px solid #f4f6f7; border-radius: 0 0 20px 20px; background-color: #ffffff; padding: 15px } [data-stk-css="stkkdiM-"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { border: 1px solid #f4f6f7; border-radius: 0px; background-color: #ffffff; padding: 15px } [data-stk-css="stkt_-1P"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { border: 1px solid #f4f6f7; border-radius: 0 0 20px 20px; background-color: #ffffff; padding: 15px } [data-stk-css="stkt_-1P"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { border: 1px solid #f4f6f7; border-radius: 0 0 20px 20px; background-color: #ffffff; padding: 15px } [data-stk-css="stkkdiM-"]:not(#stk):not(#stk):not(style) { border: 1px solid #f4f6f7; border-radius: 0px; background-color: #ffffff; padding: 15px }