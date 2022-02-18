Google Play добавил ЮMoney в список платежных инструментов

Как сообщают представители платежной системы ЮMoney, инструменты сервиса зарегистрированы в Google Play. Теперь покупатели смогут оплатить товары и услуги с помощью электронных кошельков. ЮMoney, который ранее был представлен под названием Яндекс.Деньги, объединяет более 60 видов кошельков, в том числе бизнес-приложение ЮКаssa. Согласно оценкам аналитиков, на сегодня это самое популярное приложение в стране платежный сервис использует более половины жителей России. Компания входит в экосистему Сбербанка. Помимо этого, ЮMoney выпускает виртуальные и пластиковые карты Visa и Mastercard: всего 21 млн единиц. Теперь кошельки сервиса подключены к системе Google Play. Оплатить покупки можно на сайте или в приложении. Владельцу продукта достаточно просто выбрать данный способ расчета. После первой транзакции он автоматически подтянется к остальным видам оплаты. Пользователи безопасных платежей смогут получать до 5% кэшбэка в виде начисленных баллов.По словам представителей Google Payments, компания стремится расширить перечень доступных инструментов для оплаты пользователями ОС Android. К сервису безопасных платежей можно подключить банковские карты, телефонный счет, PayPal, Qiwi, предоплаченные карты, а теперь и ЮMoney. Надеемся, что россияне оценят безопасность, скорость и удобство сервиса, добавили в Google Play.Источник: ЮMoney.