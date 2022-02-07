Правообладатели и интернет–компании подписали новую версию антипиратского меморандума

Под действие документа попадут домены, на которых размещено более 100 ссылок на пиратский контент. Сейчас правообладатели, подписавшие меморандум, могут во внесудебном порядке удалять из поисковой выдачи ссылки на страницы с нелегальными копиями произведений. Под запретом окажутся около 20% доменов, таких как Lostfilm, Kinogo, а также другие сайты, которые до сих пор не удалены из выдачи из-за регулярной смены доменных имён. В меморандуме в число исключений внесли легальные площадки — СМИ, соцсети, сайты органов госвласти и т. д.

«Газпром–медиа», «Национальная медиа группа», «СТС Медиа», ВГТРК, «Первый канал», профессиональные ассоциации – продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) и интернет-видео (АИВ, объединяет крупнейшие видеосервисы ivi, Okko, Megogo и др.), Rutube вместе с компаниями «Яндекс», VK, «Рамблер интернет холдинг» подписали текст меморандума. К ним впервые присоединилась «дочка» «Сбера» – «Сберинтертейнмент», которая объединяет такие сервисы, как Okko, «Союзмультфильм», SberGames, «СберЗвук».

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"Участники Меморандума будут проводить анализ применения мер, направленных на борьбу с нарушениями авторских и (или) смежных прав, и на регулярной основе проводить обсуждения по повышению их эффективности", - говорится в сообщении.

В ноябре 2018 года «Яндекс», VK, Rambler&Co и правообладатели подписали антипиратский меморандум, который стал одним из главных инструментов борьбы с пиратством. В соответствии с ним поисковики обязаны во внесудебном порядке блокировать страницы пиратских сайтов.

К весне 2021 года «Яндекс» удалил более 15 млн ссылок на сайты с нелегальным контентом, размещённым более чем на 150 000 сайтов. Больше всего ссылок в реестр внесли компании «Стар Медиа» (5,5 млн), ВГТРК (2,7 млн), «Кинопоиск» (1,7 млн), «ТНТ-Телесеть» (1 млн), «А Сериал» (0,8 млн), ivi (0,7 млн) и «Централ Партнершип» (0,5 млн).