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10 часов назад

Правообладатели и интернет–компании подписали новую версию антипиратского меморандума

SecurityLab.ruиещё 1

Под действие документа попадут домены, на которых размещено более 100 ссылок на пиратский контент. Сейчас правообладатели, подписавшие меморандум, могут во внесудебном порядке удалять из поисковой выдачи ссылки на страницы с нелегальными копиями произведений. Под запретом окажутся около 20% доменов, таких как Lostfilm, Kinogo, а также другие сайты, которые до сих пор не удалены из выдачи из-за регулярной смены доменных имён. В меморандуме в число исключений внесли легальные площадки — СМИ, соцсети, сайты органов госвласти и т. д.

Правообладатели и интернет–компании подписали новую версию антипиратского меморандума
Фото: SecurityLab.ruSecurityLab.ru

«Газпром–медиа», «Национальная медиа группа», «СТС Медиа», ВГТРК, «Первый канал», профессиональные ассоциации – продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) и интернет-видео (АИВ, объединяет крупнейшие видеосервисы ivi, Okko, Megogo и др.), Rutube вместе с компаниями «Яндекс», VK, «Рамблер интернет холдинг» подписали текст меморандума. К ним впервые присоединилась «дочка» «Сбера» – «Сберинтертейнмент», которая объединяет такие сервисы, как Okko, «Союзмультфильм», SberGames, «СберЗвук».

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"Участники Меморандума будут проводить анализ применения мер, направленных на борьбу с нарушениями авторских и (или) смежных прав, и на регулярной основе проводить обсуждения по повышению их эффективности", - говорится в сообщении.

В ноябре 2018 года «Яндекс», VK, Rambler&Co и правообладатели подписали антипиратский меморандум, который стал одним из главных инструментов борьбы с пиратством. В соответствии с ним поисковики обязаны во внесудебном порядке блокировать страницы пиратских сайтов.

К весне 2021 года «Яндекс» удалил более 15 млн ссылок на сайты с нелегальным контентом, размещённым более чем на 150 000 сайтов. Больше всего ссылок в реестр внесли компании «Стар Медиа» (5,5 млн), ВГТРК (2,7 млн), «Кинопоиск» (1,7 млн), «ТНТ-Телесеть» (1 млн), «А Сериал» (0,8 млн), ivi (0,7 млн) и «Централ Партнершип» (0,5 млн).

В рамках действующего меморандума правообладатели могут добиться внесудебной блокировки сайтов с пиратским контентом. Ссылки на страницы с нелегальными копиями произведений направляются в специальный реестр «Медиа-Коммуникационного союза» (МКС). Удаление доменов злостных пиратских сайтов (у которых набралось более 100 ссылок) позволит значительно оптимизировать расходы правообладателей на защиту своих прав.

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