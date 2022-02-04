YouTube заблокировал ДНР и ЛНР

Видеосервис YouTube заблокировал каналы, связанные с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.

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Аккаунтов лишились министерство информации ДНР, народная милиция обеих республик, гостелекомпания ЛНР, а также «Луганский информационный центр». Также стало известно о блокировке аккаунтов оппозиционных украинских телеканалов. В Донбассе эти действия сочли «способом информационной войны».

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Администрация видеохостинга YouTube 4 февраля заблокировала официальные каналы министерства информации и управления Народной милиции ДНР, сообщило «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на министра информации Игоря Антипова. Также стало известно, что YouTube удалил канал Народной милиции ЛНР, «Луганского информационного центра» и государственной телерадиокомпании Луганской республики. Во всех случаях каналы заблокировали «за нарушение правил сообщества».

Главный редактор «Луганского информационного центра» Сергей Мешковой отметил , что «это было сделано крайне бесцеремонно, без предупреждений и уведомлений». Агентство разбирается в сложившейся ситуации, направив письмо в техподдержку видеохостинга. В ЛНР заявили, что удаление видеохостингом каналов СМИ республики следует рассматривать как «один из способов ведения информационной войны коллективного Запада против России». Также стало известно, что из видеохостинга удалили два оппозиционных украинских телеканала «Первый независимый» и UkrLive. Они появились после введения в Киеве санкций в отношении телеканалов «112», NewsOne и ZIK.

Один из акционеров телеканалов Артём Марчевский пояснил , что «украинская власть закрывает уже не только телеканалы, но и YouTube-каналы». А делается это, «чтобы закрыть рот неугодным журналистам».