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2 часа назад

В Госдуме прокомментировали включение "Госуслуг" и "ВКонтакте" в список социально значимых ресурсов

Руководитель Ассоциации волонтерских центров (АВЦ), председатель комитета Госдумы РФ по молодежной политике Артем Метелев прокомментировал включение портала «Госуслуги» и социальной сети «ВКонтакте» в список социально значимых ресурсов, доступ к которым будет предоставляться абонентам даже при нулевом балансе.

В Госдуме прокомментировали включение "Госуслуг" и "ВКонтакте" в список социально значимых ресурсов
Фото: «Газета.Ru»«Газета.Ru»

«Мне кажется, с порталом «Госуслуг» никаких сомнений быть не может: получать помощь государства мы должны независимо от того, сколько денег у нас на счету. Включение этого ресурса в список социально значимых – это и признание государством востребованности современного цифрового формата взаимодействия гражданина и власти, и шаг навстречу интересов молодежи, которые привыкли решать большинство своих вопросов в онлайн.

Что еще более важно с точки зрения поддержки молодежи – это предоставление бесплатного доступа к социальной сети «ВКонтакте». Этот ресурс стал настоящим драйвером развития потенциала молодых людей: это не просто место для общения, но и площадка для самовыражения, творчества, поиска друзей по интересам, участия в волонтерских движениях, реализации культурных, социальных проектов. Это настоящий эпицентр онлайн-жизни современной молодежи, и включение его в список социально значимых – это верный признак того, что государство слышит и понимает ее потребности», — заключил Метелев.

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