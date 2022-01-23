Дочь Назарбаева вернулась в соцсети с философскими цитатами

«Вспоминай Бога, когда тебе хорошо и он вспомнит тебя тогда, когда тебе будет плохо», — говорится в первом высказывании. «Не переживайте, когда кто-то отворачивается от вас. В жизни все случается к лучшему. Жизнь мудрее, она просто иногда избавляет нас от ненужного», — звучит вторая философская мысль.

Алия Назарбаева внезапно удалила свои аккаунты в соцсетях 14 января после того, как Instagram определил, что она находится в ОАЭ. Это произошло вскоре после того, как Алия первой из членов своей семьи прокомментировала массовые беспорядки в Казахстане. Однако пользователи обратили внимание, что Instagram автоматически определил ее геолокацию как ОАЭ. Аккаунт Назарбаевой в социальных сетях компании Meta был верифицирован — это означает, что страница действительно принадлежала ей.