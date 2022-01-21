Голикова: «омикрон» может стать доминирующим штаммом коронавируса

Интенсивное распространение штамма «омикрон» может привести к тому, что он станет доминирующим вариантом коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

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«Обращаю внимание глав регионов и всех жителей нашей страны: идет интенсивное распространение штамма «омикрон», и предполагаем, что он станет доминирующим. Если вы сделали прививку полгода назад или переболели полгода назад, пора снова прийти на прививочный пункт, чтобы защитить себя от вируса», — процитировали вице-премьера в оперативном штабе.

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По данным оперативного штаба, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России за неделю вырос с 63,7 до 64,4%.

По данным Голиковой, по состоянию на 21 января вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели около 81,98 миллиона раз, вакцинацию полного цикла — более 78 миллионов раз. Наиболее высокий уровень коллективного иммунитета — более 80% — в четырёх регионах. Это Севастополь (90,5%), Санкт-Петербург (84,6%), Карелия (83,0%) и Чукотка (80,6%), отметила вице-премьер.

Улучшение эпидситуации, по данным оперативного штаба, за неделю отмечается в 29 регионах, при этом ухудшилась ситуация с коронавирусом в трёх регионах — в Дагестане, Удмуртии и Смоленской области.

Ранее президент Владимир Путин дал правительству две недели, чтобы подготовиться к новому удару пандемии. Глава государства назвал ситуацию с коронавирусом в мире сложной, сославшись на информацию о суточном количестве заражений в США и Европе.

Впервые вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой «омикрон», был обнаружен на юге Африки в ноябре 2021 года. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус позднее сообщил, что штамм коронавируса «омикрон» распространяется быстрее других вариантов и заражает в том числе привитых и выздоровевших.