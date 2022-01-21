В Крыму задержали подозреваемых в организации подпольного казино

Силовики задержали в Керчи четверых человек, подозреваемых в организации незаконной игорной деятельности. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: Телеграм-канал «RT на русском» Телеграм-канал «RT на русском»

У подозреваемых были изъяты деньги и «черная бухгалтерия». Кроме того, на экспертизу были отправлены девять компьютеров. Их, предположительно, использовали как игровые автоматы.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что банки получат частичный доступ к данным из Единого реестра запрещенной информации (ЕРЗИ) для борьбы с нелегальными онлайн-казино. По данным РБК, Роскомнадзор через личный кабинет на сайте Банка России сможет передавать финансовым организациям выгрузку с перечнем содержащихся в Едином реестре ссылок в зашифрованном виде. Расшифровать ее организации смогут, только имея конкретную ссылку на соответствующий интернет-ресурс организации, с которой осуществляются те или иные финансовые операции.

В июне 2021 года был принят закон о пресечении переводов в пользу запрещенных онлайн-казино. Российские банки предупредили о возможных сложностях при блокировке платежей, отправляемых таким ресурсам.