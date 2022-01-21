В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
8 часов назад

В Крыму задержали четверых человек, подозреваемых в организации подпольного казино

Силовики задержали в Керчи четверых человек, подозреваемых в организации незаконной игорной деятельности. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Крыму задержали подозреваемых в организации подпольного казино
Фото: Телеграм-канал «RT на русском»Телеграм-канал «RT на русском»

У подозреваемых были изъяты деньги и «черная бухгалтерия». Кроме того, на экспертизу были отправлены девять компьютеров. Их, предположительно, использовали как игровые автоматы.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что банки получат частичный доступ к данным из Единого реестра запрещенной информации (ЕРЗИ) для борьбы с нелегальными онлайн-казино. По данным РБК, Роскомнадзор через личный кабинет на сайте Банка России сможет передавать финансовым организациям выгрузку с перечнем содержащихся в Едином реестре ссылок в зашифрованном виде. Расшифровать ее организации смогут, только имея конкретную ссылку на соответствующий интернет-ресурс организации, с которой осуществляются те или иные финансовые операции.

В июне 2021 года был принят закон о пресечении переводов в пользу запрещенных онлайн-казино. Российские банки предупредили о возможных сложностях при блокировке платежей, отправляемых таким ресурсам.

Последние новости
Интернет,Происшествия,Криминал,Роскомнадзор,Центральный банк России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители