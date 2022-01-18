TikTok начал исполнять закон «о приземлении»

Социальная сеть TikTok разместила электронную форму обратной связи с пользователями из России во исполнение закона о деятельности иностранных лиц в интернете на территории РФ, сообщает Роскомнадзор.

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«Разместить на информационном (-ых) ресурсе (-ах) электронную форму. Исполнено», — говорится в сообщении.

Закон о «приземлении» иностранных IT-гигантов вступил в силу 1 января 2022 года. Согласно документу, зарубежные интернет-компании, чья суточная аудитория превышает 500 тыс. пользователей, обязаны открыть свои представительства в России. Роскомнадзор уже обнародовал список компаний, которые должны открыть представительства. Среди них — Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram и другие.

Ранее требования законодательства также выполнил и мессенджер Viber. Также американская компания Apple создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках исполнения закона о деятельности иностранных лиц в интернете на территории РФ.