В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
9 часов назад

Мошенники придумали, как обмануть россиян с помощью «Госуслуг» и QR-кодов

Россияне стали попадаться на новую уловку мошенников, которые воспользовались актуальной темой QR-кодов. Злоумышленники начали названивать своим жертвам от имени сотрудников портала «Госуслуги» и предлагать привязать QR-код к странице пользователя. Об этом рассказал «Коммерсанту» руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Таким способом мошенники получают доступ к личному кабинету пользователя.

Мошенники начали обманывать россиян с помощью «Госуслуг»
Фото: ТАССТАСС

Мошенники под видом сотрудников «Госуслуг» просят у россиян продиктовать код из СМС-сообщения якобы для активации или привязки QR-кода к странице пользователя. Но на самом деле этот код нужен для входа в личный кабинет пользователя, отметил Ульянов.

Полученные данные злоумышленники могут использовать даже для оформления кредитов, уточнили эксперты. По их словам, телефонные аферисты уже располагают минимальной информацией о пользователе, поэтому часто называют жертв по имени. Также бдительность притупляет и то, что мошенники не требуют какого-то перевода денег.

Подобную схему преступники используют не только на портале госуслуг, уточнил директор по коммуникациям Infosecurity Александр Дворянский. Как правило злоумышленники вынуждают пользователя принять быстрое и импульсивное решение, не давая времени перепроверить информацию. Раньше мошенники представлялись сотрудниками банка, полиции или других госорганов.

Впрочем, газета уточнила, что в Минцифры не сталкивались с жалобами граждан на подобные звонки.

Интернет,Владимир Ульянов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители