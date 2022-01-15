Мошенники начали обманывать россиян с помощью «Госуслуг»

Россияне стали попадаться на новую уловку мошенников, которые воспользовались актуальной темой QR-кодов. Злоумышленники начали названивать своим жертвам от имени сотрудников портала «Госуслуги» и предлагать привязать QR-код к странице пользователя. Об этом рассказал «Коммерсанту» руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Таким способом мошенники получают доступ к личному кабинету пользователя.

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Мошенники под видом сотрудников «Госуслуг» просят у россиян продиктовать код из СМС-сообщения якобы для активации или привязки QR-кода к странице пользователя. Но на самом деле этот код нужен для входа в личный кабинет пользователя, отметил Ульянов.

Полученные данные злоумышленники могут использовать даже для оформления кредитов, уточнили эксперты. По их словам, телефонные аферисты уже располагают минимальной информацией о пользователе, поэтому часто называют жертв по имени. Также бдительность притупляет и то, что мошенники не требуют какого-то перевода денег.

Подобную схему преступники используют не только на портале госуслуг, уточнил директор по коммуникациям Infosecurity Александр Дворянский. Как правило злоумышленники вынуждают пользователя принять быстрое и импульсивное решение, не давая времени перепроверить информацию. Раньше мошенники представлялись сотрудниками банка, полиции или других госорганов.