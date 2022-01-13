Главный экономист Альфа-Банка заявила, что санкции США никак не затронут внутренние российские транзакции

Накануне конгресс США приготовил законопроект о новых санкциях против российских банков в случае вторжения России на Украину. Главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова объяснила Daily Storm, что эти ограничения никак не затронут рублевое пространство. То есть у россиян не возникнет проблем с использованием кредитных карт или снятием наличных. По словам Орловой, американские санкции затруднят лишь денежные переводы из России за рубеж.

Фото: Daily Storm Daily Storm

«Эти санкции вообще не касаются внутренних [российских] транзакций. Американские санкции могут повлиять только на трансграничные операции (банковские операции, совершаемые за пределами РФ)», — сообщила Daily Storm экономист.

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Она отметила, что, вводя санкции, у американского правительства нет никаких возможностей влиять на использование рублевых карточек или каких-либо рублевых платежей: «Это все прерогатива пространства, которое контролирует Центральный банк России».

Орлова напомнила, что в законопроекте сената США есть пункт, который накладывает ограничения на систему SWIFT в России. По ее словам, проблемы возникают именно здесь, так как санкции будут затруднять осуществление трансграничных операций.

«Это все что касается финансирования экспортно-импортных контрактов или капитальных операций», — пояснила руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-Банка. Она подчеркнула, что пока это всего лишь предложения. Тем более, санкции будут приняты только в случае военной эскалации. А на ее фоне финансовая ситуация в стране может быть совсем другой, что не позволяет делать точные прогнозы.