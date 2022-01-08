В Нур-Султане возобновили доступ к проводному интернету

Доступ к проводному интернету, который отсутствовал в столице Казахстана с пятницы, в субботу снова возобновлен. При этом, как передает корреспондент ТАСС, подключение к мобильному интернету по-прежнему невозможно.

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Выход в интернет в городе оказался заблокирован накануне примерно в 12:00 по местному времени (09:00 мск), однако сотовая связь функционировала относительно стабильно.