Мемные итоги года. Над чем смеялись россияне в 2021-м?

Соцсети подводят мемные итоги года. Пользователи «ВКонтакте» назвали главным мемом 2021-го толстого кота Бендера. Его осуждающее мяуканье стало шаблоном для массы шутливых монологов — от требующей внуков матери до клиента, жалующегося на сервис.

В топе ВК еще несколько котиков. Например, кот Степан, который сидит и меланхолично смотрит на стоящий перед ним бокал с вином или коктейли, за год набрал в Instagram миллион подписчиков и даже стал мордой итальянского модного дома Valentino.

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Звездами соцсетей в прошлом году стали также котята и продавец у рыбного прилавка. Шаблон «Вы продоете рыбов? — Нет, просто показываю — Красивое» минувшим летом был просто везде. Даже только запустившийся «Сбермаркет» в Twitter напомнил читателям, что сервис «продоет рыбов». Комментирует главред паблика «Лентач» Тарас Сычев:

— Коты правят интернетом. Вообще никуда от этого не деться. Вот, допустим, мы использовали этот мем, нам нужно было прорекламировать антифейковую конференцию: кот спрашивал: «Вы продоете рыбов?», а рыбак отвечал: «Да», (но в оригинале же он говорит «нет»), кот ему отвечал: «Фейк».

— У нас была сначала гипотеза, что мем года должен быть таким, какой и год, то есть мем должен лучше описывать события года.

— Нет, совершенно нет. Как показывают последние несколько лет, все-таки популярными мемами становятся именно как раз абсурдные. Идет тенденция на пост-иронию. Вспомним, несколько лет назад «Мыш (кродеться)», сейчас — «Вы продоете рыбов?»

Лицом мемов становились и звезды. Например, певец Джиган в одном из прямых эфиров, отвечая на вопросы пользователей, заявил, что до боя с Емельяненко у него полно времени и можно быть «на чилле, на расслабоне» — фраза моментально стала крылатой. Возможно, потому что в пандемию многие бы хотели расслабиться.

По той же причине набрал популярность ролик с умиротворяющей прогулкой публициста-нарцисса Евгения Понасенкова: на видео он просто ходит под «Ride It» Джея Шона по парку и радуется природе. Уже через неделю Понасенков пел эту песню на «Вечернем Урганте».

Поймать хайп на мемах пытаются и рекламщики. «Кухня на районе» решила обыграть фразу Павла Дурова о полном прекращении работы Telegram в России. А тот же мяукающий кот Бендер звал туристов в Тулу есть тульские пряники. Но удачного креатива с мемами в этом году почти не было, говорит директор по маркетингу Brand Analytics Василий Черный:

— Креативщики у брендов хорошие, поэтому они довольно аккуратно используют мемы. Другое дело, что большой охват это не получает. То есть дело не в том, что они в лужу садятся, а в том, что это просто не очень интересно.

— А вам запомнился какой-то удачный пример интеграции мема в рекламу в 2021 году?

— Не могу ничего такого вспомнить. 2020 год был в этом смысле ярче. «Наташа, мы все потеряли» использовался довольно широко, и брендами в том числе. Практически весь телеком, да и финтех на эту тему отыгрались. «Мегафон» хорошо сработал, и «Альфа», и Сбербанк. Там у всех были достаточно креативные подходы. А вот в 2021 не могу ничего интересного вспомнить.