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51 минуту назад

ВОЗ признала компьютерную игроманию болезнью

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала компьютерную игроманию болезнью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одиннадцатое обновление Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем.

ВОЗ признала компьютерную игроманию болезнью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно документу, игромания с чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми является новым видом психического расстройства. Тем не менее, для диагностирования данного заболевания необходимо, чтобы в течение года у человека наблюдались признаки игрового расстройства, которые бы негативно влияли на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.

При этом диагноз может поставить только обученный профессионал-медик, отмечает эксперт ВОЗ в сфере психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк. По его словам, нельзя применять данное описание в отношении родственников или друзей на основе личного мнения.

В апреле 2021 года сообщалось со ссылкой на Минздрав, что в России игроманию признают болезнью.

Интернет,Общество,Наука и техника,Минздрав РФ,ВОЗ,
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