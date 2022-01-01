ВОЗ признала компьютерную игроманию болезнью

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала компьютерную игроманию болезнью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одиннадцатое обновление Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем.

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Согласно документу, игромания с чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми является новым видом психического расстройства. Тем не менее, для диагностирования данного заболевания необходимо, чтобы в течение года у человека наблюдались признаки игрового расстройства, которые бы негативно влияли на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.

При этом диагноз может поставить только обученный профессионал-медик, отмечает эксперт ВОЗ в сфере психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк. По его словам, нельзя применять данное описание в отношении родственников или друзей на основе личного мнения.