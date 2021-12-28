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17 часов назад

К Единой региональной ипотечной программе «Дом.рф» присоединился Сбербанк

«Дом.рф» и Сбербанк договорились о совместной реализации Единой ипотечной программы поддержки отдельных категорий граждан в регионах России.

К Единой региональной ипотечной программе «Дом.рф» присоединился Сбербанк
Фото: Бюллетень НедвижимостиБюллетень Недвижимости

Соответствующий меморандум о намерениях подписали заместитель генерального директора "Дом.рф" Артём Федорко и заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.

Совместная программа предполагает возможность субсидирования ставки по ипотечному кредиту за счет региона. По данным "Дом.рф", сегодня в России реализуется более 280 региональных жилищных программ, зачастую не учитывающих запросы и потребности граждан. У заемщиков не всегда есть возможность реализовать меры поддержки по системе "одного окна", а к участию в программах допускается ограниченный круг банков-кредиторов, что сокращает число потенциальных пользователей таких программ.

В связи с этим "Дом.рф" разработал Единый стандарт сопровождения госпрограмм и запустил единую электронную платформу для взаимодействия участников процесса на базе системы наш.дом.рф. Реализация принципов Единой ипотечной программы, к которой подключился Сбербанк, повысит адресность мер господдержки наиболее нуждающимся категориям граждан, которые будут определяться субъектом РФ.

В 2022 году при участии Сбербанка будет запущен "пилот" в Белгородской области. Речь идет о субсидировании не только ипотечных кредитов на приобретение квартир, но и на строительство частных домов (ИЖС).

Интернет,Артем Федорко,Кирилл Царев,Сбербанк России,
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