Пользователи пожаловались на сбой в работе "ВКонтакте"

Пользователи социальной сети «Вконтакте» начали массово сообщать о проблемах в работе интернет-ресурса. Всего по состоянию на 0:16 в среду, 22 декабря, было зарегистрировано 12 844 жалобы.

Большее количество пользователей, а именно - 60%, обнаружили сбои в работе веб-сайта. Еще 22% жалоб указывают на трудности с приложением. Кроме того, 18% людей заметили проблемы с подключением сервера. Сильнее всего затруднения в работе «Вконтакте» ощутили жители Москвы и Санкт-Петербурга.