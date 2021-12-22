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43 минуты назад

Тысячи пользователей пожаловались на проблемы с работой соцсети «ВКонтакте»

Пользователи социальной сети «Вконтакте» начали массово сообщать о проблемах в работе интернет-ресурса. Всего по состоянию на 0:16 в среду, 22 декабря, было зарегистрировано 12 844 жалобы.

Пользователи пожаловались на сбой в работе "ВКонтакте"
Фото: pexels.compexels.com

Соответствующая статистика приводится Downdetector, следящим за неполадками в функционировании популярных сайтов и онлайн-приложений.

Большее количество пользователей, а именно - 60%, обнаружили сбои в работе веб-сайта. Еще 22% жалоб указывают на трудности с приложением. Кроме того, 18% людей заметили проблемы с подключением сервера. Сильнее всего затруднения в работе «Вконтакте» ощутили жители Москвы и Санкт-Петербурга.

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