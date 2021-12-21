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1 час назад

Расчетный листок теперь можно получать в СберБанк Онлайн

Компании, реализующие со СберБанком зарплатные проекты, получили возможность предоставлять сотрудникам расчётные листки в электронном виде. Об этом рассказал заместитель председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв во время пресс-конференции.

Сервис доступен в мобильном приложении СберБанк Онлайн, где расчетный листок можно просмотреть в личном кабинете пользователя. При этом работодатель избавляется от необходимости распечатывать данные на бумаге и передавать их сотрудникам. Информация доступна сотрудникам в любое время и на любом расстоянии буквально в несколько кликов.

Максимально упрощена и процедура подготовки расчётных листков: данные загружаются работодателем пакетно через интерфейс СберБизнес. После этого сотрудникам приходят соответствующие push-уведомления. Для компаний и их сотрудников новая услуга бесплатна.

СберБанк последовательно идёт по пути максимальной диджитализации своих сервисов. Новая опция «Электронный расчётный листок» не только очень удобна пользователям - сотрудникам компаний с зарплатными проектами в нашем банке, но и позволяет работодателям оптимизировать бухгалтерский функционал. Не будем забывать и о "зелёной" составляющей проекта: для компаний, проводящих активную ESG-политику, отказ от бумажного делового оборота весьма актуален, особенно если речь идёт о значительной численности персонала

Кирилл Царёв

Заместитель председателя правления Сбербанка

Новый сервис стал еще одной привилегией, которую имеют клиенты банка, получающие заработную плату в Сбере. Пакет преимуществ для зарплатников также включает более выгодные условия по кредитам и ипотеке, возможность пользоваться сервисом «Деньги до зарплаты» на беспрецедентно выгодных для российского рынка условиях и ряд других.

Интернет,Кирилл Царев,Сбербанк России,
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