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23 часа назад

В информационной системе ГИБДД произошёл сбой

С проблемами столкнулись пользователи по всей стране. Региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание гражданам госуслуг, связанных с регистрацией транспорта и выдачей водительских прав. Кроме этого, ограничен доступ к информации о штрафах за нарушение ПДД.

В информационной системе ГИБДД произошёл сбой
Фото: 62info.ru62info.ru

В какие сроки устранят последствия технического сбоя пока неизвестно. В пресс-службе ведомства отметили, что «специалисты принимают необходимые меры реагирования» и извинились перед гражданами за доставленные неудобства.

Интернет,ГИБДД,
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