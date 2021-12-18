В информационной системе ГИБДД произошёл сбой

С проблемами столкнулись пользователи по всей стране. Региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание гражданам госуслуг, связанных с регистрацией транспорта и выдачей водительских прав. Кроме этого, ограничен доступ к информации о штрафах за нарушение ПДД.