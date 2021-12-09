Премия «Время инноваций» объявила победителей 2021 года. Проекты Сбера победили в десяти номинациях.

Проект «Зелёные каникулы» победил в номинации «Продукт года», категория «Бизнес и сервисы». Страховой продукт «Зелёные каникулы» разработан для ипотечных клиентов Сбера и позволяет заёмщику в случае потери работы обеспечить себя финансовой защитой, пока он не устроится на новую работу.

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В этой же категории Сбер победил ещё в двух номинациях: проект SberCRM как «Сервисное решение года» и канал «СберКазначейство» как «Продукт года».

SberCRM — облачная платформа для управления продажами и автоматизации бизнес процессов. Возможности платформы адаптированы как для владельцев малого бизнеса, которые могут без программистов настраивать платформу «под себя», так и для крупных компаний, за счет современного технологического стека и возможности быстрой интеграции с существующими процессами.

Канал «СберКазначейство» позволяет предприятиям эффективно управлять ликвидностью группы из единого окна. Он призван сделать работу компаний со сложной структурой такой же комфортной, как работу одиночных корпоративных клиентов. Для этого СберКазначейство предлагает широкую линейку сервисов Cash Management. Централизованный подход к управлению группой снижает бухгалтерские издержки и сокращает время выполнения операций.

Еще одна премия Сбера - «ESG-инновация года» - сервис видеоконсультаций на русском жестовом языке. Теперь клиенты с нарушениями речи и слуха могут совершить видеозвонок в контактный центр Сбера прямо из мобильного приложения СберБанк Онлайн – вызов примет оператор, знающий жестовый язык. Этот проект – новый этап развития сервиса консультаций с использованием русского жестового языка: офисах банка они доступны уже более 2 лет.

Ещё две номинации достались Сберу в категории «Финансы и консалтинг»: проект «Цифровая трансформация бизнес-карт» признан инновацией года, «Готовые инвестиционные решения в мобильном приложении СберБанк Онлайн» — программой года.

«Цифровая трансформация бизнес-карт» — с 2021 года появилась возможность выбора формата любой бизнес-карты Сбера: с пластиком или без. Современное и гибкое решение заботится не только о природе, но и о клиентах. Для их удобства был реализован ряд онлайн-сервисов (например, умная настройка лимитов). Бизнес-карта без пластика ничем не уступает обычной и даже обладает преимуществами: она дешевле в обслуживании и предлагает ту же степень защиты информации без риска потерять пластик. Такая карта — это полноценный «банк» в смартфоне клиента. Эффективный финансовый инструмент, который облегчит управление компанией: сделает расчёты быстрее, отчёты — проще, а платежи — удобнее.

«Готовые инвестиционные решения в мобильном приложении СберБанк Онлайн» — это широкий набор инструментов, разработанных экспертами Сбера для всех, кто хочет зарабатывать, используя самые современные подходы в инвестировании, но не располагает свободным временем. Эти решения максимально прозрачны, понятны и эффективны для клиентов с любым опытом инвестирования и уровнем дохода.

В категории «Искусственный интеллект, робототехника и цифровая экономика» Сбер победил в номинации «Сервисное решение года» с проектом «СберБизнесБот». «СберБизнесБот» — облачный сервис на базе AI, позволяющий компаниям просто и удобно создавать своего чат-бота и использовать его при общении с пользователями в онлайн каналах. AI-модели чат-бота постоянно улучшаются и дообучаются, с помощью сервиса можно автоматизировать обработку обращений клиентов, тем самым оптимизировать расходы на первую линию поддержки и повышать уровень сервиса.

В номинации «Проект года», категория «Финансовые услуги», победили «Совместные уведомления» — уникальная услуга, которая помогает планировать семейный или общий бюджет. С её помощью владелец карты может поделиться уведомлениями со своими близкими — супругами, родителями, детьми, друзьями.

В этой же категории Сбер стал первым в номинации «Технологическая инновация года» с проектом «Клиентский опыт обслуживания законных представителей в СберБанке». Сбер провёл полный анализ бизнес-процессов со стороны банка и клиента, была разработана методология выявления корневых причин и выстроена система принятия решений на основе данных и обратной связи клиентов. Сбер сформировал стандарты работы внутри каждой команды. Проект позволил улучшить клиентский опыт за счёт анализа и выявления наиболее часто задаваемых вопросов и проработки каждого вопроса с дальнейшим размещением информации в понятном и простом формате на сайте. В рамках проекта созданы новые сценарии для виртуального ассистента в приложении Сбербанка.

Команда проработала систему снижения повторных обращений клиентов. Начала работать с клиентами с точки зрения повышения финансовой грамотности за счёт понятных обучающих видеороликов с разборами самых частых вопросов среди клиентов.

Также цифровая «Пенсионная витрина» Сбера победила в номинации «Социальная инновация года». Сервис помогает пользователям узнать всё о своей пенсии: например, увидеть размер ежемесячной пенсионной выплаты, рассчитанный на данный момент, получить информацию о пенсионных коэффициентах (баллах), данные о накопительной пенсии, а также по инструментам для долгосрочных накоплений.