Илон Маск отреагировал на смену главы Twitter мемом со Сталиным

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на смену руководства Twitter фотожабой, сделанной из знаменитого снимка с советским вождём Иосифом Сталиным. Ранее создатель соцсети Джек Дорси покинул пост генерального директора компании. Его сменил Параг Арагвал, который раньше трудился главным техническим директором Twitter. Акции компании после отставки Дорси взлетели в цене. Для своей фотожабы Маск использовал знаменитый снимок, сделанный на канале Москва — Волга в 1937 году. На нём запечатлены Иосиф Сталин, нарком внутренних дел (НКВД) Николай Ежов, а также идущие позади них нарком обороны Климент Ворошилов и глава Совета народных комиссаров Вячеслав Молотов. В 1939 году Ежова обвинили в подготовке антисоветского государственного переворота и расстреляли. После этого в советской прессе снимок у канала стал появляться уже без бывшего наркома. Маск объединил две версии этой фотографии. На первой лица Сталина и Ежова заменены лицами нового и старого руководителей соцсети — Парага Агравала и Джека Дорси. А на второй части изображения основателя Twitter уже нет. Зато глава Tesla пририсовал к воде всплеск, будто от падения тела. Дорси объявил об уходе с поста гендиректора Twitter 29 ноября. Его преемником стал Параг Агравал, который работает в компании уже больше 10 лет, а с 2017 года занимал должность главного технического директора. Основатель соцсети останется членом правления Twitter до истечения полномочий в 2022 году. «Я решил покинуть Twitter, потому что считаю, что компания готова уйти от своих основателей. Я глубоко доверяю Парагу как генеральному директору Twitter. Я глубоко благодарен ему за его мастерство, сердце и душу. Пришло его время руководить», — сказал Дорси. На новостях о смене руководства акции Twitter подскочили более чем на 11%. Фото: depositphotos.com/ChinaImages