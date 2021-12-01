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7 часов назад

Большинство российских компаний отказались от новогодних корпоративов

Подавляющее число россиян заявили, что их работодатели не будут устраивать новогодний корпоратив. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру". "75% участников исследования рассказали, что в их компании новогоднего праздника не будет. 13% респондентов отметили, что их работодатели организуют новогодние корпоративы в этом году", - выяснили специалисты "Работа.ру". Среди респондентов, сообщивших, что у них на работе будут встречать Новый год, у 84% корпоратив пройдет в очном формате, отмечается в исследовании. В "Работа.ру" отметили, что 40% россиян готовы отказаться от новогоднего корпоратива просто так, 36% хотят получить взамен денежную премию. В исследовании приняли участие 5 тыс. человек. Ранее специалист по трудовому праву сервиса SuperJob Александр Южалин заявил в разговоре с газетой "Известия", что компании и организации чаще всего расторгают трудовые договоры с сотрудниками, совершающими проступки, а также семейными людьми и студентами.

Большинство российских компаний отказались от новогодних корпоративов
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Интернет,газета "Известия",
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