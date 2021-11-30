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1 час назад

«Газпром» запустил российский аналог TikTok

Медиахолдинг «Газпрома» сообщил, что с 29 ноября пользователи могут скачать социальную сеть Yappy с вертикальными видео на iOS и Android. Сервис уже успели прозвать аналогом китайского приложения TikTok. С помощью Yappy можно редактировать видео, общаться с другими видеоблогерами в специальной медиакомнате и создавать совместный контент. Ранее эксперты говорили, что компании нужно вложить сотни миллионов, если не миллиарды рублей, чтобы конкурировать с TikTok.

«Газпром» запустил аналог TikTok
Фото: ТАССТАСС

«Газпром-медиа» уже привлёк к продвижению своей социальной сети звёзд интернета: Клаву Коку, Егора Шипа, Карину Кросс и некоторых других. В пресс-службе подчеркнули, что у всех пользователей сейчас есть шанс стать популярным блогером и занять свободные в приложении ниши.

В Yappy есть большое количество фильтров и эффектов, которые будут постоянно пополняться, уточнили разработчики. Пользователи также смогут воспользоваться функцией реюза, то есть доснять своё дополнение к уже существующим трендам. Популярные ролики легко можно найти через умную ленту.

Бета-тестирование приложения началось в сентябре. Тогда в холдинге заявляли, что целевая аудитория социальной сети — пользователи 14–34 лет, так как они стремятся к саморазвитию и карьерным достижениям. Для таких пользователей важны личное признание и материальный успех, добавили в «Газпром-медиа».

15 октября VK Group (бывшая Mail.ru Group) представила видеоплатформу «VK Видео», которая объединила видеоресурсы соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Теперь платформа стала крупнейшим видеосервисом в России с ежедневной аудиторией более 40 млн человек, отметили в VK Group.

Сама «ВКонтакте» обзавелась единой платформой рекомендаций видео, построенной на алгоритмах машинного обучения.

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