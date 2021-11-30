Пароль «Пароль». Вредные советы по защите личной информации

За вашими личными данными идёт охота. Тысячи хакеров и других киберпреступников ходят по вашему цифровому следу, чтобы получить доступ хоть к какой-то личной информации и использовать её против вас. Поэтому оберегать её в Сети нужно тщательно, почти как детей — не случайно есть даже День защиты информации (30 ноября). По этому случаю «Секрет» попросил экспертов по кибербезопасности дать несколько вредных советов — как не нужно делать, чтобы не стать жертвой преступников. Установите правильные пароли Если хочешь что-то спрятать — положи на видное место — гласит народная мудрость. Народ не врёт, и в плане киберзащиты этот рецепт действует безотказно. Заведите пароли QWERTY, ЙЦУКЕН, 12345 — и ни один злоумышленник не догадается ввести такой очевидный код. Как показывает статистика «Лаборатории Касперского», каждый третий россиянин выбирает пароль «123456» и «qwerty». А еще популярностью пользуются «1а2б3в» и потрясающе логичное «пароль». По аналитике других экспертов в топ попал и англоязычный вариант — password. Варианты легко запоминающиеся и беспроигрышные, раз столько людей ими пользуются. Но классические версии паролей нравятся далеко не всем. По данным аналитиков , 17% используют в качестве пароля дату своего рождения, 10% — номер телефона, еще 10% — имя, а 9% — кличку домашнего животного. И это хороший выбор, поскольку с этими вариантами злоумышленник маяться будет явно дольше, чем с qwerty: надо изрядно покопаться в соцсетях, чтобы выяснить, что кота Ивана Петрова почему-то зовут Обломовым. Простой лайфхак — придумывать от двух до четырёх паролей и использовать их везде. 19% россиян и вовсе предпочитают на всех платформах использовать один пароль — идея тоже хорошая, берите на заметку. Свыше 70% россиян хранят пароли в голове. Что довольно опрометчиво — ведь память может подвести. Чтобы себя обезопасить, достаточно выписать пароли на листочек или занести в телефон или компьютер — так делает каждый четвёртый. Не теряйте лишнего времени в соцсетях В соцсетях постарайтесь проявлять максимальное милосердие — все это оценят. Если вам написал одноклассник, которого вы не видели лет 20, и попросил занять 500 рублей, то без лишних сомнений кидайте ему заветные деньги. Созваниваться или уточнять какую-то дополнительную информацию не нужно — так вы покажете себя в плохом свете. Если вам в личку сообщили о том,что вы выиграли во всероссийском розыгрыше — не упускайте свой шанс. В 2021 году люди, которые скрывают информацию о своей жизни, выглядят чудаками. Старайтесь жить максимально открыто — если выкладываете фото, то на всеобщее обозрение, если поехали в отпуск, то обязательно тегните, где находитесь. Не забудьте похвастаться своей новой тачкой — желательно отдельно сфотать и выложить номер — гордо демонстрируйте, какое классное сочетание букв и цифр вам досталось. Совершая покупки в соцсетях, старайтесь сделать это максимально быстро: увидели товар — купили. Промедления могут стоить вам этого самого товара — более быстрые пользователи соцсетей точно могут вас опередить. Пользуйтесь электронной почтой с умом Электронная почта — «деловое» лицо человека. Если в соцсетях стоит следить за образом благотворителя, то в имейл-среде — за образом продуктивного, включённого в работу человека. Если вам прислали какое-то письмо, отнеситесь к нему со всей серьёзностью и уж сделайте всё, о чём вас в нём попросили. Используйте все ресурсы смартфона Смартфон для современного человека — условно бесплатный личный ассистент. Постарайтесь использовать его ресурсы по максимуму. Для начала упростите доступ к нему и не заморачивайтесь лишний раз. Постарайтесь хранить на смартфоне всю доступную информацию — чтобы она всегда была у вас под рукой. К слову, так поступают 58% россиян. Старайтесь устанавливать максимально разнообразные и полезные приложения. Если чего-то нужного нет в стандартных Apple Store или Google Play Store — поищите в интернете и скачайте с какого-нибудь сайта. А ещё лучше — с торрента. Коллаж: «Секрет Фирмы, depositphotos.com