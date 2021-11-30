IT-гиганты игнорируют проблему травли спортсменов в интернете

В Великобритании с онлайн-травлей в отношении футболистов пытаются бороться уже больше двух лет. Основная проблема, с которой сталкиваются местные спортсмены, — это расизм, усугубляющий оскорбления, которые получают футболисты после ошибок или неудач во время матчей. Футбольная ассоциация, Премьер-лига, Английская футбольная лига и Ассоциация профессиональных футболистов обсуждали возможные решения вопроса с руководством Facebook еще в 2019 году. Позиция соцсети была четкой: модераторы заняты другими вопросами, а если футболистов не устраивают действия другим пользователей, они могут воспользоваться функционалом площадки и самостоятельно справиться с проявлениями кибербуллинга. Так началось противостояние британского футбола и бигтеха. Ассоциации неоднократно встречались с представителями социальных сетей, призывая принять меры по борьбе с кибербуллингом, писали открытые письма, организовывали бойкоты в Twitter, Instagram и Facebook. Один из них, с хэштегом "enough" ("достаточно"), поддержали такие звезды футбола, как Дэвид Бекхэм и Уэйн Руни. Соцсети продолжали игнорировать требования футбольных ассоциаций вплоть до того, как летом этого года трое темнокожих футболистов, Маркус Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо, стали жертвами масштабного кибербуллинга после неудачного пенальти в решающем матче против Италии на Чемпионате Европы 2020. В ситуацию вмешались уже представители британского истеблишмента. Агрессивность пользователей и бездействие соцсетей публично осудил принц Уильям, который заявил: "Мы все несем ответственность за создание среды, в которой подобные оскорбления будут недопустимы, а те, кто решит распространять ненависть и раздоры, будут нести ответственность за свои действия. Эта ответственность распространяется и на платформы, где сейчас происходит много подобных действий". А премьер-министр Борис Джонсон пригрозил соцсетям, которые не препятствуют распространению оскорбительных, в частности, расистских сообщений на своих площадках, специальным законодательством, которое обяжет их это делать, и штрафами до 10% от их глобальных доходов за нарушение. Реакция социальных сетей снова оказалась больше из области риторики, чем из области реальных действий. Представители Twitter ограничились тем, что выразили свое недовольство: "Мы потрясены теми, кто писал расистские оскорбления игрокам сборной Англии по футболу после финала Евро-2020". Руководство Facebook выступило с критикой тех предложений по борьбе с расизмом, которые выдвигал футбольные ассоциации: так, борьба с анонимностью агрессоров в Instagram с помощью проверки личности, по мнению компании, может навредить конфиденциальности пользователей, поэтому вводить такую меру нецелесообразно. Правительство Великобритании пока не представило законопроект по борьбе с кибербуллингом, но- вряд ли стоит ждать изменения позиций бигтеха. Защиту от травли он оставляет самим пользователям, не выделяя дополнительные ресурсы на модерацию ненавистнических высказываний и контента на своих ресурсах. Недавнее разоблачение Facebook (после ребрендинга Meta) только подтверждает несостоятельность компании в вопросах защиты пользователей от буллинга. У корпорации недостаточно людей-модераторов, знающих другие языки, а алгоритмы с выявлением и оценкой хейтспичей не справляются, удаляя безобидные публикации и пропуская откровенный кибербуллинг.