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11 часов назад

Какой смартфонный процессор быстрее: Dimensity 7000 или Snapdragon 870

Инсайдер Digital Chat Station сравнил процессоры Dimensity 7000 и Snapdragon 870 по производительности. Для этого использовались данные, полученные в популярном бенчмарке AnTuTu.

Dimensity 7000 vs Snapdragon 870: какой процессор быстрее?
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Отметим, что официального анонса MediaTek Dimensity 7000 еще не было, но благодаря данным источников стали известны основные особенности этого чипа. Представить новинку должны в ближайшее время.

Итак, согласно данным инсайдера, процессор MediaTek Dimensity 7000 будет выполнен с использованием 5-нанометрового технологического процесса, выпущенного компанией TSMC. Чип получит четыре ядра Cortex-A78 и четыре небольших ядра Cortex-A55. Также стала известна частота процессора — 2,75 ГГц.

В AnTuTu MediaTek Dimensity 7000 набрал более 750 000 баллов. К слову, это выше, чем показатель Snapdragon 870 — порядка 700 000 баллов.

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