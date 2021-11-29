В Telegram появился канал борьбы с антипрививочниками

В Telegram появился канал под названием «Мракоборец | Борцы с антиваксерами». В описании канала говорится, что это социальный проект, выступающий против лженауки.

Первая публикация появилась 18 ноября — в ней сообщается о смерти ведущей «АБВГДейки», мастер спорта международного класса по спортивным бальным танцам Кристины Асмаловской. Отмечается, что она болела COVID-19, но не была привита.

Авторы канала также приводят высказывания известных людей, — блогеров, актеров, музыкантов, медиков — основанные на теориях заговора и некорректных сравнениях. Так, отмечается, что кандидат медицинских наук Михаил Сватковский сравнивает медиков, которые занимаются вакцинацией, с нацистским врачом Гертой Оберхойзер, ставившей эксперименты над людьми.

Создатели Telegram-канала призывают читателей жаловаться на публикации противников вакцинации за распространение недостоверной информации.