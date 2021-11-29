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11 часов назад

В Telegram появился канал борьбы с антипрививочниками

В Telegram появился канал под названием «Мракоборец | Борцы с антиваксерами». В описании канала говорится, что это социальный проект, выступающий против лженауки.

В Telegram появился канал борьбы с антипрививочниками
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Первая публикация появилась 18 ноября — в ней сообщается о смерти ведущей «АБВГДейки», мастер спорта международного класса по спортивным бальным танцам Кристины Асмаловской. Отмечается, что она болела COVID-19, но не была привита.

Авторы канала также приводят высказывания известных людей, — блогеров, актеров, музыкантов, медиков — основанные на теориях заговора и некорректных сравнениях. Так, отмечается, что кандидат медицинских наук Михаил Сватковский сравнивает медиков, которые занимаются вакцинацией, с нацистским врачом Гертой Оберхойзер, ставившей эксперименты над людьми.

Создатели Telegram-канала призывают читателей жаловаться на публикации противников вакцинации за распространение недостоверной информации.

Ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков сообщил, что блогеры, призывающие к отказу от вакцинации, имеют «профессиональный секрет». Зыков рассказал, что популярные антиваксеры сами прививаются от COVID-19, однако в соцсетях продолжают распространять фейки о вакцинации, вводя в заблуждение других россиян.

Интернет,Владимир Зыков,
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