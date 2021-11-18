Депутат Рашкин признался в убийстве лося

Депутат Государственной Думы от партии КПРФ Валерий Рашкин записал видеообращение. В нем первый секретарь Московского городского комитета КПРФ признался в убийстве лося. В конце октября его задержали полицейские с тушей животного в багажнике автомобиля в Саратовской области. Он отрицал причастность в гибели копытного. Парламентарий в обращении рассказал, что после длительного избирательного цикла - в сентябре прошли выборы в Госдуму – поехал отдыхать. Когда он приехал на место, его ожидали друзья с накрытым столом. Депутат поел и попил чай. Он указал, что алкоголь в этот день употреблял, в отличие от его друзей. После застолья приятели предложили ему порыбачить и поохотиться, заверив, что все необходимые на эти виды деятельности разрешения есть. Но получилось так, что он отправился на охоту один с карабином, треногой и оптическим биноклем. Рашкин спрятался в лесу вблизи опушки леса, вскоре он заметил животное. Из-за погодных условий, говорит парламентарий, он не смог точно определить, что это был за зверь. Когда он стрелял, то думал, что это кабан. Рашкин произвел два выстрела. Животное упало, когда охотник приблизился – он понял, что это лось. После чего Рашкин достал из автомобиля топор и нож и начал разделывать лося. После разделки туши он понял, не сможет один погрузить все мясо в машину, поэтому съездил за одним из своих друзей. Вместе погрузили тушу в машину, оставив в лесу шкуру, копыта и голову лося. На выезде из леcа автомобиль Рашкина заглох, поэтому возле него остановилось несколько машин и образовалась большая группа людей. Они осматривали автомобиль. Когда подъехала полиция, говорит Рашкин, он не думал, что сделал что-то противозаконное. "Затем они потребовали пояснить, что за мясо [лежало в багажнике]. Получив от меня ответ, что мясо — лося, они сказали, что на лося здесь охотиться запрещено и это незаконно", — пояснил Рашкин. Депутат также объяснил, почему сразу не признался. По его словам, он понял, что стал жертвой стечения обстоятельств. "Я оказался введенным в заблуждение информацией о наличии законных и оформленных документов на охоту. А в результате этим воспользовались неизвестные мне люди, которые, судя по всему, участвовали в провокации против меня", - заключил представитель КПРФ. Именно из-за этих соображений, Рашкин заявил, что нашел тушу лося. Накануне в Госдуму внесли представление о лишении Рашкина неприкосновенности. В конце октября Рашкина задержали с тушей убитого лося в Саратовской области, где охота запрещена. Парламентарий рассказал, что они с приятелем нашли тушу в лесу и решили ее забрать с собой. При этом он подчеркнул, что осознавал незаконность своих действий, однако решил присвоить находку. По этому факту было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 258 (незаконная охота).