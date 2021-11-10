Массовую кражу паролей россиян организовали с помощью Pornhub

С начала ноября в сети появилось свыше 60 фишинговых сайтов, имитирующих интерфейс сайта для взрослых Pornhub, рассказала ИБ-компания Infosecurity a Softline Company в своем Telegram-канале. Задача этих сайтов — кража логинов и паролей пользователей социальной сети «ВКонтакте».

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В своем исследовании эксперты отметили, что на страницах авторизации при помощи социальной сети «ВКонтакте» на подобных сайтах, код был обфусцирован (приведен к виду, затрудняющему анализ и понимание алгоритмов работы). Он содержал огромное количество невидимых блоков, которые были заполнены разными терминами, не связанными с соцсетью. Предположительно, это было сделано для усложнения поисков на них признаков угрозы.