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Facebook оказался вреден для каждого восьмого своего пользователя

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Примерно каждый восьмой из 2,9 миллиарда пользователей Facebook имеет проблемы, похожие на зависимость от социальной сети, об этом говорят итоги исследования, проведенного в компании, пишет Daily Mail.

Facebook оказался вреден для каждого восьмого пользователя
Фото: Yousef Masoud / Globallookpress.comYousef Masoud / Globallookpress.com

Оказалось, использование платформы вредно: влияет на сон, работу, воспитание детей, производительность на работе или отношения. Часть людей не высыпаются, из-за того, что постоянно прокручивают ленту. В некоторых случаях родители уделяли больше внимания Facebook, чем заботе о своих детях или общению с ними.

Трудности затрагивают 12,5 процента пользователей Facebook или более 360 миллионов человек. К примеру, в США зависимых пользователей около 10 процентов, а на Филиппинах и в Индии, «крупнейшем рынке компании», эта цифра достигает 25 процента от общего числа. «Такие действия, как покупки, секс и использование Facebook, если они повторяются и чрезмерны, могут вызвать проблемы у некоторых людей», — пришли к выводу специалисты.

По данным экспертов, зависимость появилась и у пользователей других приложений, включая Instagram и WhatsApp, которые принадлежат материнской компании Meta.

Ранее компанию переименовали в Meta. Руководство захотело, чтобы название отражало направленность соцсети на построение «метавселенной».

Интернет,Наука и техника,Соцсети,
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