Обновление Windows снова сломало принтеры

Microsoft признала неполадки, связанные с работающими с компьютерами на Windows принтерами. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Специалисты компании заявили, что в Microsoft в курсе указанных проблем. Как отметили журналисты, неполадки возникли после выхода обновлений KB5006674 для Windows 11 и KB5006670 для Windows 10.

По словам экспертов, апдейты снова могли повлиять на функцию удаленной печати посредством сетевого оборудования. Чаще всего с поломками сталкиваются сотрудники предприятий, использующих корпоративные версии операционных системы Microsoft. Однако подключиться к серверам компании для удаленной печати не могут и многие пользователи домашних версий Windows.

Представители Microsoft пообещали исправить ошибки в будущем. В качестве временной меры инженеры компании рекомендовали корпоративным пользователям обратиться к системным администраторам для обновления TCP-соединения с сервером печати.