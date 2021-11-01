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Обновление Windows снова сломало принтеры

Lenta.ruиещё 3
1 ноября

Microsoft признала неполадки, связанные с работающими с компьютерами на Windows принтерами. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Обновление Windows снова сломало принтеры
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалисты компании заявили, что в Microsoft в курсе указанных проблем. Как отметили журналисты, неполадки возникли после выхода обновлений KB5006674 для Windows 11 и KB5006670 для Windows 10.

По словам экспертов, апдейты снова могли повлиять на функцию удаленной печати посредством сетевого оборудования. Чаще всего с поломками сталкиваются сотрудники предприятий, использующих корпоративные версии операционных системы Microsoft. Однако подключиться к серверам компании для удаленной печати не могут и многие пользователи домашних версий Windows.

Представители Microsoft пообещали исправить ошибки в будущем. В качестве временной меры инженеры компании рекомендовали корпоративным пользователям обратиться к системным администраторам для обновления TCP-соединения с сервером печати.

В октябре стало известно, что производитель офисного оборудования Brother рассказал о проблемах его девайсов при взаимодействии с Windows 11. В июле сообщалось, что злоумышленники нашли способ взлома компьютеров через принтеры.

Интернет,Microsoft,
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