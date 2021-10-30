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Белоруссия попросила РФ уточнить использование частот из-за помех сетям 5G

News.ruиещё 1
3 часа назад

Министерство связи Белоруссии обратилось в Минцифры РФ с просьбой провести координацию частот 700 МГц в приграничных района. Обращение связано с помехами от российских передатчиков цифрового телевидения, которые способны помешать развёртыванию сети связи пятого поколения (5G) на приграничных территориях Белоруссии. Об этом пишет газета «Известия».

Белоруссия обратилась к РФ за помощью из-за сетей 5G
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look PressVictor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Как сообщает издание со ссылкой на белорусское Минсвязи, помехи базовым станциям сети 5G могут вызвать проблемы в её развёртывании на расстоянии до 250 километров от границы с РФ. Диапазон частот 700 МГц в Белоруссии намерены освободить от телесигнала к концу 2021 года.

В свою очередь, в Минцифры РФ изданию подтвердили получение обращения от белорусского ведомства.

После того, как будет решён вопрос о переводе передатчиков цифрового ТВ на другие частоты, их освобождение займет полтора-два года, — рассказал замглавы ведомства Дмитрий Ким, не уточнив сроки принятия решения.

Эксперты отмечают, что проблема с передачей диапазона 700 МГц от ТВ к сотовой связи касается и российских операторов. Эти частоты были выделены в 2011 году для развёртывания сетей LTE. Операторы платят за их использование, но фактически запустить сети не могут.

К компании Tele2 подтвердили, что не используют частоты 700 МГц. В «Мегафоне» сообщили о хорошем покрытии диапазона. Обе компании подчеркнули, что данный диапазон хорошо подходит для строительства сетей 4G и 5G.

Ранее стало известно, что в России пересмотрят тарифы на трафик для сотовых операторов. С таким предложением компания «Ростелеком» обратилась к Минцифры. Последний раз стоимость тарифов менялась два года назад. Рост может составить 6,5%.

Интернет,В мире,Дмитрий Ким,Минкомсвязи РФ,Ростелеком,Мегафон,Tele2,газета "Известия",
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