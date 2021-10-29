В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.42
Войти в почту

Из-за странной вещи на полке Цукерберга вновь всплыла теория, что он — рептилия

Газета.Ru
6 минут назад

В видеообращении Марка Цукерберга на полке за его спиной пользователи интернета заметили соус для барбекю. Фотографию с шуточной подписью «Хммм, что люди обычно кладут на полки? Соус для барбекю звучит как отличная идея» обсудили пользователи популярного интернет-форума Reddit.

Странная вещь на полке Цукерберга заставила пользователей усомниться в том, что он человек
Фото: FacebookFacebook

«Не так просто рептилии выглядеть как человек даже с самыми лучшими в мире пластиковыми хирургами. Он сделал все, что мог, но это все, что он мог сделать», — пошутил один из комментаторов.

«Я всегда знал, что ящеры любят соусы для барбекю!», — сообщил еще один пользователь.

«Посмотрите на меня, я могу быть как человек», — язвительно подшутил над миллиардером AllWeb90.

Другие юзеры предположили, что идею с соусом он украл у бывшей Первой леди США Хиллари Клинтон, которая в интервью однажды заявила, что всегда берет с собой острый соус в сумочке.

В 2016 году Марк Цукерберг во время прямой трансляции отказался признавать, что он — рептилоид. Во время сессии вопросов и ответов один из пользователей задал вопрос о причастности Цукерберга и других миллиардеров к огромным ящерам, которые притворяются людьми.

Интернет,Наука и техника,Марк Цукерберг,Хиллари Клинтон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители