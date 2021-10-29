Facebook переименовал свою страницу в соцсети

Компания Meta (ранее Facebook) после ребрендинга сменила название своей официальной страницы в соцсети Facebook.

Фото: Reuters Reuters

После ребрендинга и смены названия компании Facebook на Meta, официальная страница компании также была переименована. При переходе на страницу пользователь видит обновленное название и логотип в виде синей ленты Мебиуса, передает РИА «Новости».

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Кроме того, на официальном сайте компании в верхней части экрана появилось окно, которое предлагает ознакомится с изменениями, произошедшими после ребрендинга. Кликнув на него, пользователь попадает на страницу, на которой подробно описываются все изменения и задачи компании, а также приводится больше информации о том, что такое метавселенная, которую создает компания. «Метавселенная – это следующий шаг в эволюции социальных связей. Концепция нашей компании – помочь воплотить в жизнь метавселенную, поэтому мы меняем название, чтобы отразить нашу приверженность этому будущему», – сообщает текст на главной странице.

Как сообщает портал Verge, изображения с логотипом Facеbook уже заменили на билбордах в штаб-квартире компании в США на логотипы Meta.

Издание опубликовало несколько фотографий с территории штаб-квартиры Facebook в Менло-Парке в Калифорнии, где логотип компании - изображение большого пальца вверх – поменяли на синий знак бесконечности, который будет логотипом Meta.

Как отмечает портал, у обновленных билбордов останавливаются люди и фотографируются на их фоне.

Мепжду тем, как говорится в исследовании Brand Analytics, ребрендинг Facebook и смену названия компании на Meta чаще всего обсуждали в русскоязычных соцсетях профессионалы и СМИ.

«Ребрендинг активно обсуждали в кругу профессионалов и в публикациях СМИ, для обычных пользователей продуктов компании это не стало событием дня, их больше интересовала задаваемая СМИ повестка – скандалы, в том числе вокруг недавних обвинений окружения (основателя Facebook Марка) Цукерберга в харрасменте», – говорится в исследовании.

По данным Brand Analytics, в четверг за период с 18.00 по 24.00 по московскому времени русскоязычные пользователи соцмедиа упомянули ребрендинг Facebook в 15,5 тысячи сообщений. При чем чаще всего его обсуждали в Москве (34,4%) и Санкт-Петербурге (12,2%), а также в Екатеринбурге (2,43%), Нижнем Новгороде (1,45%) и Самаре (1,41%).

Как говорится в исследовании, смена названия компании вызвала «гораздо меньше внимания, чем сбой в работе Facebook в начале месяца – за аналогичный период проблемы с доступом к Instagram, Facebook и WhatsApp получили более 85 тысяч упоминаний».

Эксперты Brand Analytics полагают, что пользователи соцсетей остались равнодушны к переменам, поскольку все привычные сервисы – Instagram, WhatsApp и сам Facebook – сохранят свои названия и серьезных изменений в их работе не ожидается. Кроме того, новое название компании Facebook, по данным Brand Analytics, «для многих не стало сюрпризом – недавняя информация о покупке Facebook доменов «meta» говорила сама за себя».

«Ребрендинг – тема для узкого круга. Русскоязычных же пользователей больше привлекали мемы и шутки», – отмечают авторы исследования.