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Названа самая популярная версия Windows в России

Lenta.ru
59 минут назад

Доля Windows 10 в России превышает 75 процентов. Об этом сообщается в отчете агентства StatCounter.

Названа самая популярная версия Windows в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как следует из актуального исследования аналитической компании, Windows 10 названа самой популярной операционной системой от Microsoft среди российских пользователей. Доля ОС составляет 75,98 процента. На втором месте с долей 16,68 процента располагается Windows 7, на третьем — Windows 8.1 с долей 3,53 процента.

Также из отчета следует, что доля устаревших Windows XP и Windows Vista составляет 1,11 и 0,14 процента соответственно. В мире Windows 10 также оказалась самой востребованной системой, ее доля составила 79,84 процента. Доля новой Windows 11 не раскрывается — судя по всему, она ниже статистической погрешности.

Кроме того, авторы исследования отметили, что в единственной стране мира раритетная Windows XP оказалась самой популярной ОС от Microsoft — в Армении доля XP составляет 53,5 процента.

Релиз Windows 11 состоялся в начале октября. Для пользователей Windows 10 и прочих поддерживаемых системы апдейт доступен бесплатно.

Интернет,Наука и техника,Microsoft,
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